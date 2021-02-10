Вашему вниманию лучшие моменты 23-го тура чемпионата Англии.
Getty Images
10 февраля 2021, 16:25
Очередной тур английского первенства оказался богатым на события и голы.
В центральном поединке 23-го тура чемпионата Англии лидер АПЛ Манчестер Сити разгромил действующего чемпиона — Ливерпуль, а самый результативный матч выдали Манчестер Юнайтед и Эвертон, забившие друг другу по три мяча.
Стоит отметить трехматчевую победную серию Челси, а также успех Тоттенхэма, прервавшего серию их трех поражений.
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