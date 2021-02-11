Англия

Наставник лондонского Тоттенхэма прокомментировал вылет его команды из Кубка Англии.

Противостояние между Эвертоном и лондонским Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала Кубка Англии подарило нам рекордное количество голов, забитых в одном матче, для этого состязания. Однако для представителей столицы Великобритании итоговый результат радости не принес — "шпоры" покинули текущий розыгрыш на достаточно ранней стадии, уступив в дополнительное время со счетом 4:5.

Эвертон — Тоттенхэм 5:4 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что его команда "выложилась на все сто, однако оказалась за бортом состязания по итогу".

"Мы концентрируемся на положительных моментах в этой игре, ими являются фантастические усилия наших игроков, которые показывали атакующий футбол с первых минут поединка. Так было на протяжении всей игры.

Когда у нас был мяч, мы были выглядели действительно хорошо, доминировали и контролировали происходящее на поле. На мой взгляд, мы были лучше соперников в этот вечер. Поскольку мы играли хорошо, то в разы больнее принимать подобное поражение. Игроки выложились на максимум от своих возможностей.

Через полчаса игры, счет должен был быть 2:0, 3:0 в нашу пользу, но мы за пять минут умудрились пропустить трижды. Но даже несмотря на это, моя команда прекрасно отреагировала. Мы нашли в себе силы и желание для того, чтобы полноценно вернутся в игру.

До последнего был уверен, что мы выиграем. Поэтому, да, с болью в сердце, но я вынужден искать положительные моменты в этом неудачном результате", — подытожил португальский специалист.

Свой следующий поединок лондонский Тоттенхэм проведет 13 февраля, сыграв в гостях у Манчестер Сити в рамках английской Премьер-лиги.