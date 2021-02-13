Англия

Наставник лондонского клуба высказался о критике в интернете.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель также прокомментировал волну оскорблений в социальных сетях.

"Я бы сказал, что не сталкивался ни с чем подобным в социальных сетях. Возможно, дело в том, что я не сижу в них.

У меня хватает дел, чтобы контролировать свой смартфон. Этого достаточно для меня. Я могу жить без телефона много дней подряд и нормально себя чувствовать.

Говоря на чистоту, я работал над собой и заставлял себя не читать ничего из того, что пишут про меня. Я тренировался и учился этому. Так что я ничего не читаю ни в хорошие времена, ни в плохие", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Ранее главный тренер Ньюкасла Стив Брюс высказался об угрозах, которые он получал в социальных сетях.

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