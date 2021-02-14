Англия

Наставник "горожан" прокомментировал игру с командой Жозе Моуриньо.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итог поединка с Тоттенхэмом в матче 24-го тура АПЛ.

"Это заслуженная победа. "Шпоры" попали в штангу, и это могло повернуть игру в другую сторону, но мы сделали все правильно.

У Тоттенхэма есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать моменты из ничего. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.

У нас есть своя манера игры, которой мы будем придерживаться. Надо быть терпеливыми, очень терпеливыми, а также спокойными.

Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим. Наносить удары с точки у нас будет настоящий специалист. Нужно лишь потренироваться.

Эдерсон и пенальти? Посмотрите, он отдал голевой пас на 60-70 метров. Думаю, он забьет с одиннадцати. – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее наставник "горожан" заявлял, что у Манчестер Сити нет игроков, которые могут решить исход матча в одиночку.

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