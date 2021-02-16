Англия

Форвард "синих" высказался о работе со своим соотечественником.

Нападающий Челси Тимо Вернер поделился мнением о работе с новым главным тренером команды Томасом Тухелем.

"Мне помогает, что теперь кто-то может кричать на меня по-немецки. Томас Тухель – действительно хороший парень, мне нравятся его идеи относительно стиля футбола, который он хочет нам привить.

Чем больше тренировок мы проведем под его руководством, тем лучше будет становиться наша игра", – цитирует Вернера BBC.

Отметим, что немецкий форвард отметился голом в АПЛ впервые с октября 2020-го года.

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