Форвард "синих" высказался о работе со своим соотечественником.
Тимо Вернер, Getty Images
16 февраля 2021, 10:12
Нападающий Челси Тимо Вернер поделился мнением о работе с новым главным тренером команды Томасом Тухелем.
"Мне помогает, что теперь кто-то может кричать на меня по-немецки. Томас Тухель – действительно хороший парень, мне нравятся его идеи относительно стиля футбола, который он хочет нам привить.
Чем больше тренировок мы проведем под его руководством, тем лучше будет становиться наша игра", – цитирует Вернера BBC.
Отметим, что немецкий форвард отметился голом в АПЛ впервые с октября 2020-го года.
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