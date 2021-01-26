Габонец пропустит поединок АПЛ из-за личных обстоятельств.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
26 января 2021, 14:25
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет принять участия в предстоящем матче 20-го тура АПЛ против Саутгемптона. Об этом сообщает Goal.com.
31-летний габонец пропустит встречу в АПЛ из-за личных семейных обстоятельств, из-за которых он уже не играл со "святыми" в матче 1/16 финала Кубка Англии.
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Напомним, что команда Микеля Артеты минимально уступила Саутгемптону (0:1) и вылетела из турнира.
Также предстоящий поединок, скорее всего, пропустит защитник Киран Тирни, который все еще восстанавливается после мышечного повреждения.
Матч Саутгемптон — Арсенал пройдет сегодня, 26 января, в 22:15 по киевскому времени.