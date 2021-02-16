Германия

Руководство "жеребцов", похоже, настроено решительно.

Боруссия М, возможно, не станет ждать с увольнением Марко Розе, объявившего об уходе в Боруссию Д, до конца сезона.

Розе уже согласовал трехлетний контракт с будущими работодателями — сообщает Kicker.

При этом немецкие СМИ получили уведомления от Боруссии М о том, что в среду, 17 февраля, в 10:30 по киевскому времени, состоится пресс-конференция с участием Макса Эберля и Марко Розе, и все обратили внимание, что если перед именем первого написана его нынешняя должность — директор, то перед вторым привычное указание "главный тренер" отсутствует.

Из этого некоторые сделали вывод, что на пресс-конференции будет объявлено о немедленной отставке Розе. Впрочем, это лишь предположение.

Ранее сообщалось о возможном списке преемников Розе.

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