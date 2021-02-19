Наставник "ирисок" хочет видеть француза в своей команде.
Андриен Рабио, Getty Images
19 февраля 2021, 22:42
Эвертон не теряет интерес к полузащитнику Ювентуса Адриену Рабио.
По информации ESPN, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти намерен усилить линию полузащиты и считает француза подходящей кандидатурой.
Рабио ранее работал с Анчелотти в ПСЖ и с тех пор не теряет связи со специалистом.
Ранее наставник Эвертона заявлял, что считает Манчестер Сити — лучшей командой АПЛ на данный момент.
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