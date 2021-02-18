Наставник "ирисок" поделился мыслями о команде Хосепа Гвардиолы после поединка английского чемпионата.
Карло Анчелотти (слева) и Хосеп Гвардиола, Getty Images
18 февраля 2021, 10:59
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче 16-го тура АПЛ.
"Нам было очень непросто. После второго пропущенного гола все еще более усложнилось.
Манчестер Сити – лучшая команда лиги на данный момент, мы не соответствуем их уровню. Они обладают мастерством, мощью, они верят в себя. Играть против них очень сложно", – цитирует Анчелотти BBC.
Ранее наставник "ирисок" поделился впечатлениями от зрелищного поединка против Манчестер Юнайтед.
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