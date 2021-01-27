Англия

Наставник мерсисайдцев рассказал о перспективах своего клуба.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мыслями о целях "ирисок" в текущем сезоне.

"Как я уже говорил, я пришел сюда, чтобы вывести Эвертон в Лигу чемпионов. Это невероятная мотивация для меня лично. У меня огромное желание это сделать. Сейчас нам важно понять, где мы хотим быть. Хотим мы побороться за топ-6 или за топ-4. Следующие две игры мы проведем дома и после них будем знать, где окажемся.

Лига чемпионов – это цель на будущее. Я не знаю, сколько понадобится времени на попадание туда. Надеюсь, что скоро мы сможем сыграть в матчах Лиги чемпионов, потому что это лучший турнир в мире.

АПЛ в этом сезоне очень конкурентная. Есть команды вроде нас: Вест Хэм, Саутгемптон. Они не бывали в топ-6. Борьба с лучшими командами вдохновляет эти клубы", – приводит слова Анчелотти Eurosport.

Ранее Карло Анчелотти поделился мнением о правилах и предостережениях в условиях пандемии коронавируса в английской Премьер-лиге.