Англия

Наставник "ирисок" считает, что его команда не нарушает никаких правил.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мнением о правилах и предостережениях в условиях пандемии коронавируса в английской Премьер-лиге.

"По-моему, нет правила, запрещающего праздновать гол. Мы действительно строго следуем правилам, установленным Премьер-лигой и соблюдаем протоколы.

Если АПЛ скажет, что нам не нужно праздновать и обниматься, мы так и сделаем. Но, возможно, нам просто перестать забивать, чтобы не обниматься после голов?", — цитирует Анчелотти Independent.

Ранее наставник Вест Хэма Дэвид Мойес высказался о карантинных мерах безопасности в АПЛ.