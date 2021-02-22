Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм - Тоттенхэм, Getty Images
22 февраля 2021, 00:29
В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм одержал минимальную победу над Тоттенхэмом со счетом 2:1.
Победу команде Дэвида Мойеса принесли забитые мячи в исполнении Антонио и Лингарда, а у "шпор" единственный гол себе в актив записал Моура.
Отметим, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко пропустил встречу, так как он все еще восстанавливается после травмы.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Вест Хэм — Тоттенхэм 2:1
Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 — Моура, 64
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Бенрахма, 65), Лингард (Нобл, 90+4), Форнальс (Джонсон, 82) — Антонио.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 46), Санчес, Дайер, Регилон (Алли, 76) — Хойбьерг, Ндомбеле — Моура, Ламела (Бэйл, 46), Сон — Кейн.
Предупреждения: Соучек, Антонио, Форнальс — Ламела, Хойбьерг, Регилон.