Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм одержал минимальную победу над Тоттенхэмом со счетом 2:1.

Победу команде Дэвида Мойеса принесли забитые мячи в исполнении Антонио и Лингарда, а у "шпор" единственный гол себе в актив записал Моура.

Отметим, что украинский хавбек Андрей Ярмоленко пропустил встречу, так как он все еще восстанавливается после травмы.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Вест Хэм — Тоттенхэм 2:1

Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 — Моура, 64



Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Бенрахма, 65), Лингард (Нобл, 90+4), Форнальс (Джонсон, 82) — Антонио.



Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 46), Санчес, Дайер, Регилон (Алли, 76) — Хойбьерг, Ндомбеле — Моура, Ламела (Бэйл, 46), Сон — Кейн.



Предупреждения: Соучек, Антонио, Форнальс — Ламела, Хойбьерг, Регилон.