Англия

Футболист сборной Украины провел очередной качественный матч за Манчестер Сити.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях обыграл лондонский Арсенал со счетом 1:0.

Статистический портал Whoscored оценил выступления всех игроков и одну из лучших оценок в составе команды Хосепа Гвардиолы получил украинский футболист Александр Зинченко. Его оценка — 7,1 балла.

Выше украинца оценили только Рахима Стерлинга, Фернандиньо, Рияда Мареза и Рубена Диаша.

Во встрече против "канониров" украинец отдал 74 точные передачи (94%), совершил по одному отбору и перехвату, а также выиграл три из четырех единоборств. Также на его счету два удара мимо ворот Лено.

Напомним, что по итогам минувшего уик-энда Зинченко попал в символическую сборную 24-го тура АПЛ.