Украинец получил наивысшую оценку на своей позиции по итогам тура.
Александр Зинченко, Getty Images
16 февраля 2021, 15:58
Стала известна символическая сборная 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.
В состав команды попал украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко, который получил оценку 7,8 за матч с Тоттенхэмом.
Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим украинским легионером в 2020 году.
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