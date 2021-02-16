Англия

Украинец получил наивысшую оценку на своей позиции по итогам тура.

Стала известна символическая сборная 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.

В состав команды попал украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко, который получил оценку 7,8 за матч с Тоттенхэмом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Руслан Малиновский признан лучшим украинским легионером в 2020 году.

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