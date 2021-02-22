Испанский голкипер может покинуть Манчестер Юнайтед.
Давид Де Хеа, getty images
22 февраля 2021, 13:30
Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, утверждает Fichajes.
Источник сообщает, что за испанским голкипером следят сразу три топ-клуба: Бавария, Ювентус и Пари Сен-Жермен.
Контракт Давида Де Хеа с "красными дьяволами" действителен до лета 2023 года. Его стоимость по версии Transfermarkt — 27,5 миллионов евро.
Отметим, что в случае ухода испанца Манчестер Юнайтед может сделать ставку на своего воспитанника Дина Хендерсона.
Напомним, что ранее хуже де Хеа был только один голкипер в АПЛ, среди успевших сыграть 15 матчей