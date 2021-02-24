Англия

Молодой англичанин может сменить клубную прописку.

Вратарь Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон может покинуть стан "красных дьяволов" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 23-летнего англичанина заинтересованы дортмундская Боруссия и Тоттенхэм.

Контракт Уго Льориса завершается следующим летом и "шпоры" уже давно следят за вратарем МЮ, так как в нем лично заинтересован наставник команды Жозе Моуриньо. Главным камнем преткновения потенциального трансфера является пятилетний контракт Хендерсона с окладом в 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, который был подписан в августе.

Сам футболист не слишком доволен тем, что он постоянно остается на скамейке запасных, поэтому интерес из-за рубежа будет интересным вариантом и Боруссия Д, которая выступает в Лиге чемпионов, имеет неплохие шансы на переход вратаря.

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