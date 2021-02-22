Португальский хавбек из-за травмы не играл с декабря.
Диогу Жота, Getty Images
22 февраля 2021, 23:20
Полузащитник Ливерпуля Диогу Жота близок к возвращению в строй после травмы, сообщает The Telegraph.
По информации источника, уже в среду 24-летний португалец приступит к полноценным тренировкам в общей группе.
До этого Диогу не играл с начала декабря, когда он получил повреждение в матче с Мидтьюлландом.
Таким образом, Жота имеет шанс сыграть в ближайшем матче команды Юргена Клоппа против Шеффилда, который пройдет в воскресенье, 28 февраля.
В нынешнем сезоне Жота провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил девять голов.
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