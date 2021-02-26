Англия

Ливерпуль потерял еще одного футболиста, который может сыграть в центре обороны.

Джордан Хендерсон уходит с поля после травмы, полученной в игре против Эвертона, Getty Images

Джордан Хендерсон уходит с поля после травмы, полученной в игре против Эвертона, Getty Images

Капитан английского Ливерпуля Джордан Хендерсон в домашнем для его команды дерби против Эвертона (0:2) получил травму паха, в результате чего медицинский штаб клуба был вынужден отправить его на оперативное вмешательство в одну из местных клиник.

Ливерпуль — Эвертон 0:2 Видео голов и обзор матча

Официальный сайт действующих чемпионов Англии сообщил информацию о том, что данная медицинская процедура прошла успешно, после чего игрок начал программу восстановления.

В то же самое время, клуб не спешит называть конечные сроки полного восстановления английского полузащитника, однако с уверенностью отмечает тот факт, что до завершения мартовской паузы на матчи национальных сборных этого события фанатам ждать не стоит.

Таким образом, 30-летний капитан "красных" пропустит, как минимум, игры против Шеффилд Юнайтед, Челси, Фулхэма и Вулверхэмптона в английской Премьер-лиге, а также ответное противостояние против РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.