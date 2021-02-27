Англия

У клубов нет денег на "космические" сделки.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн с большой долей вероятности продолжит выступать за "шпор" в следующем сезоне. Об этом сообщает The Telegraph.

Руководство лондонского клуба не хочет расставаться со своим главным бомбардиром, однако они понимают, что ценна на 27-летнего англичанина со временем будет падать. Помимо этого сам футболист неоднократно заявлял, что хочет побороться за трофеи, что сделать со "шпорами" довольно сложно.

Однако источник предполагает, что ни один клуб не сможет сделать слишком заманчивое предложение Тоттенхэму в ситуации, когда в мире бушует пандемия коронавируса, которая вызвала кризис.

Также отмечается, что Кейн может покинуть Тоттенхэма только за счет полноценного трансфера — без обменов или аренд. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Кейн провел 33 поединка, в которых забил 21 гол и отдал 14 ассистов.

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