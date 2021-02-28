Англия

Футболист рассказал, как переживал непростые времена.

Нападающий лондонского Челси Тимо Вернер рассказал, какой период карьеры для него выдался самым тяжелым.

"Период, когда я не забивал, был худшим в моей карьере, потому что я никогда не упускал столько моментов. Я никогда не оставался без гола так долго, поэтому был очень счастлив, что все закончилось несколько дней назад. Было тяжелое время без этих чувств.

Когда я оглядываюсь на свои полгода в Челси, это было не самое простое время в моей карьере, но лучшее, чтобы узнать что-то новое. Когда у вас есть период без целей, вы чему-то учитесь. Это было лучшее время для меня, чтобы узнать больше всего в моей карьере. Из плохих моментов вы узнаете больше полезного, и именно это произошло в последний месяц".

Читай также: Челси выделит Тухелю 250 миллионов а трансферы

"В прошлом у меня было много сложных ситуаций в моей карьере. Кроме того, в Лейпциге, где я все время забивал. Мне приходилось делать дополнительную работу, работать на защиту, и делать больше передач моим товарищам по команде, а не просто полагаться на голы.

Таким образом, я научился не быть бомбардиром, который просто считает свои голы, а человеком, который работал на команду. Я понял, что должен быть терпеливым и быть лучшим Тимо для команды, а не лучшим Тимо для себя", — цитирует Вернера Sky Sports.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.