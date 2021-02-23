Англия

Немецкий нападающий высказался о своей адаптации в клубе.

Форвард Челси Тимо Вернер высказался о смене главного тренера в стане лондонского клуба.

"Мне очень помог приход Тухеля. Я много говорил на английском, но не всегда мог выразить свои мысли так, как хотелось бы. И мне нужно было быть аккуратным, чтобы меня вдруг не поняли неправильно.

Теперь это не проблема. Я чувствую себя почти как дома", – цитирует Вернера Kicker.

Ранее Football.ua рассуждал, каким будет Челси под руководством Томаса Тухеля.

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