Англия

Украинский полузащитник может сменить клубную прописку.

Манчестер Сити будет открыт к предложениям по Александру Зинчеко в ближайшее трансферное окно, сообщает TuttoMercatoWeb.

Источник утверждает, что "горожане" попытаются найти замену для украинца в Серии А, а главной целью Гвардиолы уже стал Робин Госенс.

Александр Зинченко перебрался в Манчестер Сити летом 2016 года, успев отыграть за клуб 86 матчей, в которых забил два гола и сделал шесть ассистов.

Хосеп Гвардиола также имеет в своем распоряжении Менди и Канселу, а ранее клуб расстался с Анхелиньо.

Напомним, что ранее Манчестер Сити был готов рассмотреть вариант с уходом Зинченко в Лацио.