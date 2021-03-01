Англия

Шведский форвард пропустит не менее 10 дней из-за мышечной травмы.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович пропустит как минимум четыре ближайших поединка "россонери" из-за травмы, сообщает Football-Italia.

По информации источника, шведский форвард пропустит около 10 дней из-за мышечной травмы, которую он получил в минувшем поединке против Ромы (2:1). Спустя 10 дней Златан пройдет повторное обследование, после чего будут известны сроки его возвращения.

Таким образом, Ибрагимович пропустит поединки против Удинезе, Вероны и Наполи в Серии А, а также встречу против своего бывшего клуба — Манчестер Юнайтед в Лиге Европы.

Что касается Хакана Чалханоглу, который также был травмирован в матче с "волками", то он точно не сыграет против Удинезе, но его состояние будет оценено перед игрой с Вероной.

Ранее сообщалось, что Анте Ребич сможет помочь Милану в матче против Удинезе.