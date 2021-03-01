Травма хорватского нападающего оказалась не серьезной.
Анте Ребич, Getty Images
01 марта 2021, 15:58
Анте Ребич, получивший травму в матче 24-го тура чемпионата Италии против Ромы, сможет сыграть в 25-м против Удинезе — сообщает Football Italia.
Медицинское обследование показало, что проблемы с мышцами бедра, из-за которых автор победного мяча не смог закончить поединок, оказались не очень серьезными.
Ситуация с Хаканом Чалханоглу и Златаном Ибрагимовичем, также получившим повреждения, пока окончательно не ясна.
Матч Милан — Удинезе запланирован на среду, 3 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.
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