Италия

Возможно, ничто не будет отвлекать Златана от участия в фестивале в Сан-Ремо.

Участие Златана Ибрагимовича, Хакана Чалханоглу и Анте Ребича в матче 25-го тура чемпионата Италии против Удинезе под вопросом — сообщает Football Italia.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли подтвердил, что все трое получили мышечные травмы в матче 24-го тура Серии А против Ромы, и в понедельник, 1 марта, пройдут медицинское обследование.

Матч Милан — Удинезе запланирован на среду, 3 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Интересно, что на первую неделю марта запланирован популярнейший в Италии и за ее пределами песенный фестиваль в Сан-Ремо, в котором должен участвовать и шведский форвард Милана. Для того, чтобы не выпадать из тренировочного процесса, Златан арендовал в Лигурии фитнес-центр. Но если повреждение окажется серьезным, то он сможет сосредоточиться на искусстве по крайней мере до 26-го тура, в котором Милан сыграет в воскресенье, 7 марта, с Вероной.

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