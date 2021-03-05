Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал поражение его команды в игре против лондонского Челси.

Для действующего чемпиона Англии домашняя игра против лондонского Челси в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги (0:1) ознаменовалась установлением рекорда по количеству домашних поражений кряду, число которых достигло пяти.

Ливерпуль — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "красных" Юрген Клопп в своем послематчевом интервью отметил неуверенные действия его команды в завершающей стадии, что, по его мнению, стало основной причиной итоговой неудачи.

"Очень напряженная и плотная игра, в которой один момент решил исход противостояния. Индивидуальные качества Маунта, если быть точнее, в той ситуации с голом его решили. Это был мяч, посланный вразрез нашей обороне, что в очередной раз подчеркивает наши проблемы в этом сезоне: мы плохо защищаемся после чего качественные форварды соперников реализуют свои моменты. Это многое объясняет.

Сегодня у меня не было желания поднимать дух своим подопечным. Будем честны, я просто высказал им все, что увидел на футбольном поле в этот вечер. Нет смыла искать оправданий. Такие игры решаются исключительно в микромоментах, а что бы их получить — нужно играть на совершенно ином уровне.

Не могу сказать, что мои подопечные не проявили характер. Знаю, что они выкладывались и все такое, но решающего влияния они так и не получили. Есть только один человек и группа, которую можно критиковать за результат — я и мой тренерский штаб", — подытожил наставник Ливерпуля.

Юрген Клопп также обсудил с журналистами гневную реакцию египетского нападающего Мохаммеда Салаха на свою замену после часа игрового времени: "Я счастлив, когда футболисты так реагируют. Наоборот, это хорошо, что у них есть спортивная злость и жажда играть каждую минуту. Я мог бы заменить и других футболистов, это правда, но мне показалось, что он почувствовал дискомфорт, и я не стал им рисковать. Вот и вся ситуация".

В рамках 27-го тура АПЛ Ливерпуль будет на своем поле принимать Фулхэм.