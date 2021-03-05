Англия

Украинец может продолжить выступать за манчестерский клуб.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов Вест Хэма.

По информации Claret and Hugh, украинец впечатлил своей игрой главного тренера лондонского клуба Дэвида Мойеса в матче 26-го тура АПЛ Манчестер Сити – Вест Хэм, за который Зинченко получил одну из лучших оценок.

По информации источника, Вест Хэм попытается приобрести 24-летнего игрока, если Манчестер Сити решит расстаться с ним. Однако отмечается, что вместо этого руководство "горожан" хочет продать Бенжамена Менди.

При этом, Сити готовит новый пятилетний контракт для Зинченко с зарплатой в 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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