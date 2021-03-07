Англия

Для Ливерпуля АПЛ — приоритетнее еврокубков.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о предстоящих играх команды в чемпионате и Лиге чемпионов.

"Мы играем с Фулхэмом, а через три дня — с Лейпцигом, и мы еще не прошли в следующий раунд Лиги чемпионов. О победе в Лиге чемпионов не думаю сейчас, потому что нам предстоит пройти этот сложный раунд. Мы знаем, кого мы сможем выставить в воскресенье, а кто сможет сыграть в среду, но мы не отказались от Премьер-лиги, этого никогда не произойдет. АПЛ — приоритет для Ливерпуля.

Ливерпуль слишком велик, слишком много людей заинтересованы в игре нашей команды. Мы не играем за закрытыми дверями. Мы чувствуем ответственность и в каждой игре мы должны отдавать все, чтобы выиграть. Если этого не произойдет, люди будут думать: "Этого недостаточно". Мы не меняем своего отношения", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Отметим, что Ливерпуль встретится с Фулхэмом 7-го марта. Начало противостояния — в 16:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию можно читать на Football.ua.