Англия

Наставник мерсисайдцев высказался о главном клубном европейском турнире.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о том, что грозит клубу, в случае непопадания "красных" по итогу сезона в топ-4 АПЛ.

"Главная причина для того, чтобы выходить в Лигу чемпионов – всегда финансы. Это потрясающий турнир, но для клуба также важны финансы.

Надеюсь, люди по-прежнему видят, что мы делаем максимум, чтобы это произошло, но посмотрим, чем это закончится. Мы все заодно, все понимают ситуацию", – цитирует немецкого специалиста Goal.

Ранее Юрген Клопп поделился мыслями о множестве травмированных футболистов своего клуба по ходу текущего сезона.