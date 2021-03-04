Англия

Немецкий специалист высказался о трудности сезона.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о множестве травмированных футболистов своего клуба по ходу текущего сезона.

"Много проблем возникло в результате ситуации с травмами. В текущем сезоне мы впервые испытали подобные трудности. Такого не случалось со мной всю жизнь, а я в профессии уже 20 лет. Я должен был менять линию обороны каждую неделю. В этом сезоне я стал более совершенным тренером, чем раньше, ведь обычно тебе не приходится думать о таких вещах. Теперь мне нужно думать о них постоянно.

Накануне опять случилась такая ситуация. Мы тренировались всю неделю. Несколько дней, которые отводились для работы, мы провели одним составом, и за один вечер нам пришлось полностью его поменять. Это важная вещь, которая иногда встречается в футболе, но с нами такое произошло много раз.

Кто-то может сказать, что это оправдание. Честно говоря, мне все равно. Мы не используем это как оправдание, но если вы зададите мне этот вопрос, то это мое объяснение того, почему все изменилось", – приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Ранее наставник мерсисайдского клуба высказался о Челси, с которым Ливерпуль встретиться сегодня, 4-го марта.

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