Англия

Сенегалец попал в сферу интересов мерсисайдцев.

Ливерпуль продолжает поиски игроков защитной линии.

Журналист Кристиан Фальк в своем Twitter сообщает, что мерсисайдцы возобновили интерес к защитнику Наполи Калиду Кулибали, цена на которого накануне была снижена.

В текущем сезоне сенегалец провел 17 матчей за неаполитанцев в Серии А, однако не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити заморозил переговоры по Кулибали.

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