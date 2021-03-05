Сенегалец попал в сферу интересов мерсисайдцев.
Калиду Кулибали, getty images
05 марта 2021, 21:57
Ливерпуль продолжает поиски игроков защитной линии.
Журналист Кристиан Фальк в своем Twitter сообщает, что мерсисайдцы возобновили интерес к защитнику Наполи Калиду Кулибали, цена на которого накануне была снижена.
В текущем сезоне сенегалец провел 17 матчей за неаполитанцев в Серии А, однако не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити заморозил переговоры по Кулибали.
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