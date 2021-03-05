Коллектив Юргена Клоппа демонстрирует катастрофические проблемы в атаке.
Футболисты Ливерпуля после игры против Челси, Getty Images
05 марта 2021, 13:59
Провал в домашней игре против лондонского Челси (0:1) в рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги стал для действующего чемпиона Англии рекордным, уже пятым кряду, поражением на поле родного Энфилд в текущем периоде сезона.
Ливерпуль — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча
При этом, "красные" умудрились в очередной раз подпортить себе статистику, не сумев отправить мяч в ворота соперников из игровой ситуации уже в шестом поединке кряду.
Как сообщает статистический портал Opta, если не брать в учет результативные удары с пенальти, то Ливерпуль не может реализовать уже 99 своих выстрелов на Энфилде.
С момента начала ведения подобной статистики (сезон-2006/07), данный показатель является третьим в ранге негативных. "Опережают" команду Юргена Клоппа лишь Манчестер Сити (101 удар, до августа 2007 года) и Портсмут (114 ударов, до января 2008 года).
Исправить неудачную карту "красные" смогут уже в ближайшем домашнем поединке против Фулхэма в рамках 27-го тура АПЛ, который состоится 7 марта. Начало в 16:00 по киевскому времени.