Англия

Представитель египетского форварда отметился неоднозначной реакцией на событие из матча против Челси.

Мохаммед Салах во время ухода с поля в матче против Челси, Getty Images

Мохаммед Салах во время ухода с поля в матче против Челси, Getty Images

В рамках 29-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль уступил в своем рекордном, пятом по счету, домашнем поединке кряду, минимально проиграл лондонскому Челси (0:1).

Ливерпуль — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако, кроме непосредственной ответственности за результат выступлений его команды, наставнику "красных" Юргену Клоппу пришлось на послематчевой пресс-конференции отдуваться за свое решение о замене ключевого футболиста атаки своей команды, египетского нападающего Мохаммеда Салаха, уже на 62-й минуте, что было резко воспринято в штыки самим игроком.

Кроме самого Салаха, недовольным подобным решением немецкого специалиста оказался также и колумбийский агент футболиста Рами Аббас Исса, разместивший в своем аккаунте в социальной сети Twitter неоднозначное сообщение, содержащее всего один символ — ".".

Таким образом, агент в очередной раз подогрел слухи о возможном уходе своего клиента в конце этого сезона в один из испанских грандов — мадридский Реал или каталонскую Барселону, которые ранее выражали интерес в подписании Салаха.

Стоит отметить, что у 28-летнего форварда на руках есть соглашение с Ливерпулем до лета 2023 года, а его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 120 млн евро.

Свой следующий матч Ливерпуль вновь проведет дома, в рамках 27-го тура АПЛ сразившись против Фулхэма.