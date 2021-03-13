Завершились очередные поединки чемпионата Англии, которые подарили много зрелищных моментов, красивых голов и спасений.

Предлагаем вам насладиться нарезкой лучших эпизодов 27-го тура АПЛ.

Видеообзор тура:

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 27-Й ТУР

06 МАРТА 2021

14:30 Бернли Бернли 1:1 Арсенал Арсенал  
17:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Саутгемптон  
19:30 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон  
22:00 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Сити Лестер Сити  

07 МАРТА 2021

14:00 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл  
16:00 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм  
18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед  
21:15 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас  

08 МАРТА 2021

20:00 Челси Челси 2:0 Эвертон Эвертон  
22:00 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс  

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