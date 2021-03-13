Англия 13 марта 2021, 08:31 Обзор 27-го тура АПЛ Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты минувшего тура. Челси Эвертон, getty images 13 марта 2021, 08:31 Завершились очередные поединки чемпионата Англии, которые подарили много зрелищных моментов, красивых голов и спасений. Предлагаем вам насладиться нарезкой лучших эпизодов 27-го тура АПЛ. Видеообзор тура: АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 27-Й ТУР 06 МАРТА 2021 14:30 Бернли 1:1 Арсенал 17:00 Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон 19:30 Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон 22:00 Брайтон 1:2 Лестер Сити 07 МАРТА 2021 14:00 Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл 16:00 Ливерпуль 0:1 Фулхэм 18:30 Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед 21:15 Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас 08 МАРТА 2021 20:00 Челси 2:0 Эвертон 22:00 Вест Хэм 2:0 Лидс Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте