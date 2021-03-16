Англия

Полузащитник Ливерпуля появился на замену по ходу матча против Вулверхэмптона.

Ливерпуль в рамках поединка 28-го тура чемпионата Англии гостил у Вулверхэмптона и добился минимальной победы.

В стане гостей по ходу поединка в середине второй половины игры на замену вышел Джеймс Милнер.

Для английского полузащитника это уже 158 подобный маневр в карьере, благодаря чему он повторил рекорд Питера Крауча, сообщает Opta.

Отметим, что в поединке Вулверхэмптон — Ливерпуль произошел очень неприятный эпизод, из-за которого Руи Патрисиу оказывали медицинскую помощь порядка 15 минут.