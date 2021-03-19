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Собственник лондонского клуба заявил, что готов внести вклад в борьбу с расизмом.

Владелец Челси Роман Абрамович высказался о дискриминации.

"Расизм и антисемитизм – это все один тип зла, ему нет места в нашем мире. Я в шоке каждый раз, когда мне присылают примеры расистских оскорблений в адрес наших игроков. Позор, что такова реальность не только для наших игроков, но и для всех, кто подвергается такого рода оскорблениям.

Если мы как клуб сможем изменить ситуацию в этой области – в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, – то я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом", – цитирует Абрамовича Forbes.

Ранее сообщалось, что Абрамович потерял около 110 млн евро за увольнение наставников Челси.

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