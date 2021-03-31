Англия

Египтянин намерен продолжать демонстрировать высокий уровень футбола.

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах ответил на вопросы о своем будущем.

– Чего вы ожидаете от оставшейся части карьеры?

– Надеюсь делать то, что делал в последние годы: выигрывать трофеи, забивать голы, помогать команде. Это самое важное.

– Видите ли вы себя в другом клубе после четырех лет в Ливерпуле?

– Это не от меня зависит. Посмотрим, что произойдет, но я предпочитаю об этом не говорить сейчас.

– Вы играли в Италии и Англии. Не желаете ли попробовать силы в Испании?

– Надеюсь, что смогу еще много лет играть в футбол, так что почему бы и нет? Кто знает, что нас ждет впереди. Возможно, однажды это случится, – сказал нападающий.

Ранее Мохаммед Салах стал лучшим игроком Ливерпуля в феврале.

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