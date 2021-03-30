ЧМ-2022. Отбор

Форвард Ливерпуля забил 43 мяча в составе национальной команды.

Вчера, 29 марта, прошел поединок шестого тура квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Египта уверенно обыграла Коморские острова со счетом 4:0.

В этом матче форвард Ливерпуля Мохаммед Салах оформил дубль и эти голы стали для него 42-м и 43-м в составе национальной команды.

Таким образом, Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Египта. Впереди 28-летнего нападающего "красных" Хусам Хасан, на счету которого 69 забитых мячей.

Благодаря этой победе Египет возглавил квалификационную группу G, а Коморские острова заняли второе место. Обе сборные обеспечили себе места в финальной части турнира.

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