ЧМ-2022. Отбор
Форвард Ливерпуля забил 43 мяча в составе национальной команды.
Мохаммед Салах, twitter.com/EFA
30 марта 2021, 09:59
Вчера, 29 марта, прошел поединок шестого тура квалификации Кубка африканских наций, в котором сборная Египта уверенно обыграла Коморские острова со счетом 4:0.
В этом матче форвард Ливерпуля Мохаммед Салах оформил дубль и эти голы стали для него 42-м и 43-м в составе национальной команды.
Таким образом, Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Египта. Впереди 28-летнего нападающего "красных" Хусам Хасан, на счету которого 69 забитых мячей.
Благодаря этой победе Египет возглавил квалификационную группу G, а Коморские острова заняли второе место. Обе сборные обеспечили себе места в финальной части турнира.
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