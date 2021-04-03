Специалист — о разгромном поражении в АПЛ.
Томас Тухель. getty images
03 апреля 2021, 20:31
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение от Вест Бромвича в АПЛ (2:5).
"Когда удалили Тиаго Силву, нам было непросто. Нельзя пропускать пять голов, тем более при нашем классе. Но и я и игроки виноваты в этом.
Мы не смогли адаптироваться к ситуации, хотя игра соперника была сюрпризом. Обычно мы уверенны в себе, хорошо обороняемся, но не сегодня. Сегодня нас жестоко наказали за допущенные ошибки".
"Момента с красной карточкой я не видел, но заметил две грубых ошибки на нашей половине поля перед желтыми карточками.
Мы сегодня не были похожи на самих себя. Пытались немного обезопасить свои ворота при помощи трех защитников, но у нас не получилось", — сказал Тухель в интервью ВВС.
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