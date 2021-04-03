Англия

Наставник лондонского клуба высказался о своем соотечественнике.

Главный тренер Челси Томас Тухель высказался о критике в адрес форварда "синих" Тимо Вернера.

"Указывать на него пальцем – это простое решение, и я полностью понимаю это, но никогда не соглашусь с таким подходом. Я рад, что Тимо вернулся в расположение клуба, потому что тут он защищен. Мы многого требуем от него и много от него получаем.

Сейчас – не время думать о плохом этапе. Не нужно читать об этом и даже не стоит тренироваться дополнительно. Вчера я отправил его домой с тренировки, потому что он хотел поработать над завершением атак.

Я сказал: "Тебе не нужно это. Твои тело и мозг знают, как забивать. Ты делал это с шести лет. Так что не беспокойся, голы придут. Лучший вариант сейчас – упорно работать и не бояться", – сказал немецкий специалист.

Ранее Томас Тухель был признан лучшим тренером марта в АПЛ.

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