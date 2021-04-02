Наставник Манчестер Сити получил награду по итогам марта 2021 года.
Томас Тухель, АПЛ
02 апреля 2021, 14:59
Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим тренером марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Немецкий специалист получил данную награду после того, как его команда добыла две победы и одну ничью в рамках высшего дивизиона Англии и сохранила четвертую строчку в турнирной таблице.
В прошлом месяце "пенсионеры" оказались сильнее Ливерпуля (1:0) и Эвертона (2:0), а также разошлись безголевым миром с Лидс Юнайтед.
Стоит отметить, что для Томаса Тухеля награда в качестве лучшего тренера месяца в АПЛ стала первой в карьере.
Напомним, что лучшим футболистом марта стал нападающий Лестера Келечи Ихеаначо, который отметился пятью забитыми мячами в трех матчах Премьер-лиги.
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