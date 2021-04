Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель признан лучшим тренером марта в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Немецкий специалист получил данную награду после того, как его команда добыла две победы и одну ничью в рамках высшего дивизиона Англии и сохранила четвертую строчку в турнирной таблице.

В прошлом месяце "пенсионеры" оказались сильнее Ливерпуля (1:0) и Эвертона (2:0), а также разошлись безголевым миром с Лидс Юнайтед.

