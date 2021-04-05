Англия

Наставник "красных дьяволов" высказался о игре своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Cолскьяер прокомментировал волевую победу над Брайтоном в матче 30-го тура АПЛ.

"С Брайтоном всегда непросто играть. У нас были хорошие результаты, и мы с огромным трудом их добивались. И во втором тайме нам это снова удалось.

Рашфорд великолепно разобрался в эпизоде с голом– он был спокоен и сосредоточен. Маркус очень много работает над этим.

Гринвуд сыграл зрело. Сегодня он был одним из самых ярких наших футболистов. Он действовал аккуратно, ровно и заработал свой гол.

В Манчестер Юнайтед два отличных вратаря, два первых номера. Давид Де Хеа какое-то время провел дома, потом уехал в сборную. У нас он не играл почти месяц, но однозначно вернется в будущем.

Я считаю, что мы хорошо начали игру, но гол Брайтона выбил нас из ритма, поэтому нам был необходим перерыв, чтобы собраться и попробовать еще раз. Во втором тайме у нас были хорошие отрезки. Мы чаще открывались за спину, больше и лучше двигались", – сказал норвежский специалист

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер исключил возможность трансфера нападающего Серхио Агуэро, который покинет свой клуб по окончании сезона.

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