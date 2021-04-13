Англия

Вратарь "красных" рассматривает возвращение в Испанию.

Голкипер Ливерпуля Адриан может покинуть мерсисайдский клуб этим летом.

"В декабре тренер решил, что играть будет другой вратарь, а не я. Мне нужно работать, чтобы это исправить.

Срок моего контракта истекает по окончании сезона. Клуб сказал, что доволен мной, но нужно сесть и обсудить некоторые вещи.

Ла Лига? Здесь 20 команд. У меня впереди еще много лет карьеры. Я играл вне Испании 9 лет, было бы приятно вернуться, зачем мне врать?" – цитирует испанского вратаря Cadena SER.

Ранее Адриан высказывался о конкуренции с Алиссоном.