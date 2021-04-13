Италия

"Россонери" приняли решение активировать опцию выкупа полузащитника Брешии.

Стоимость выкупа Сандро Тонали выросла для Милана до 35 миллионов евро, но это не остановит "дьяволов" – резюмирует сообщения итальянских СМИ Football Italia.

Милан взял 20-летнего полузащитника в аренду у Брешии за 10 миллионов евро. Выкуп Сандро обойдется "россонери" в 15 миллионов, плюс Брешия получит еще 10 миллионов в виде бонусов, зависевших от выступлений Тонали.

В нынешнем сезоне "опорник" национальной сборной Италии (4 матча, 0 голов), провел в составе Милана 34 матча во всех турнирах.

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