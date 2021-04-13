Англия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка английского чемпионата.

Эвертон в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и сыграл в "сухую" ничью.

"Чайки" владели существенным преимуществом по количеству ударов, а также больше владели мячом, но открыть счет так и не смогли.

Обзор матча:

Брайтон — Эвертон 0:0

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Уайт — Лаллана, Модер (Берн, 87), Гросс, Биссума — Троссард — Уэлбек, Мопе (Джаханбахш, 87).

Эвертон: Ольсен — Коулмэн, Кин, Годфри, Динь — Сигурдссон, Дэвис (Броудхед, 88), Мина (Ивоби, 58), Хамес, Холгейт — Ришарлисон.

Предупреждения: Данк — Кин, Холгейт