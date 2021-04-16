Англия

Форвард снова забил в рамках Лиги Европы.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Оуэн Харгривс поделился своим мнением об игре форварда "красных дьяволов" Эдинсона Кавани.

"Кавани — потрясающий футболист и Юнайтед должен приложить все усилия, чтобы сохранить его на следующий сезон. Эдинсон — отличный бомбардир. Его показатель количества минут на гол подтверждает это, в этом он лучший в МЮ, несмотря на свой возраст.

Когда у тебя играет такой парень, как Кавани, нет нужды отдавать 100 миллионов евро на Холанда или Кейна. МЮ нужно усилить состав правым вингером, центральным хавом и центрбеком. Можно сказать, что Кавани — страховой полис для клуба", — сказал Харгривс в интервью Goal.com.

Напомним, нынешний контракт уругвайца с "красными дьяволами" рассчитан до конца июня 2021 года. На него уже претендует Бока Хуниорс.