Рохо: Кавани станет большой звездой для аргентинского футбола

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркус Рохо разговаривал с Эдинсоном Кавани о присоединении к его нынешнему клубу Бока Хуниорс, сообщает Goal.

"Он великий профессионал, и если он достигнет аргентинского футбола, он станет великой звездой, которая принесет огромную пользу", — приводит слова защитника Manchester Evening News.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить семь голов и отдать две результативные передачи.

Напомним, что сам нападающий не горит желанием продлевать сотрудничество с "красными дьяволами".