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    16 марта 2021, 08:48

    Рохо: Кавани станет большой звездой для аргентинского футбола

    Защитник Бока Хуниорс ждет перехода уругвайца.

    Маркос Рохо, getty images
    Маркос Рохо, getty images 16 марта 2021, 08:48

    Бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркус Рохо разговаривал с Эдинсоном Кавани о присоединении к его нынешнему клубу Бока Хуниорс, сообщает Goal.

    "Он великий профессионал, и если он достигнет аргентинского футбола, он станет великой звездой, которая принесет огромную пользу", — приводит слова защитника Manchester Evening News.

    В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить семь голов и отдать две результативные передачи.

    Напомним, что сам нападающий не горит желанием продлевать сотрудничество с "красными дьяволами".

    Люди

    Эдинсон Кавани Маркос Рохо

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    Бока Хуниорс

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