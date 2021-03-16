Рохо: Кавани станет большой звездой для аргентинского футбола

Защитник Бока Хуниорс ждет перехода уругвайца.
Маркос Рохо, getty images
16 марта 2021, 08:48
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Маркус Рохо разговаривал с Эдинсоном Кавани о присоединении к его нынешнему клубу Бока Хуниорс, сообщает Goal.
"Он великий профессионал, и если он достигнет аргентинского футбола, он станет великой звездой, которая принесет огромную пользу", — приводит слова защитника Manchester Evening News.
В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить семь голов и отдать две результативные передачи.
Напомним, что сам нападающий не горит желанием продлевать сотрудничество с "красными дьяволами".