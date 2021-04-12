Англия

Показатели "шпор" не устраивают англичанина.

Председатель правления Тоттенхэма Даниэль Леви допускает уход форварда клуба Харри Кейна в мадридский Реал грядущим летом.

Сообщается, что Кейн хочет остаться в Тоттенхэме, но отсутствие титулов и вероятность непопадания в зону ЛЧ по итогу сезона не устраивают англичанина.

При этом, нападающего смущает то, что "сливочные" считают форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда более приоритетным трансфером, а также не спешат расставаться с Каримом Бензема.

Таким образом, 140 миллионов евро, которые, по слухам, просит Леви за Кейна, снижают его шансы оказаться в стане "королевского" клуба в ближайшее трансферное окно.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что форвард Харри Кейн не покинет клуб до окончания контракта.

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