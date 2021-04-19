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Грядет великий скандал.

Напомним, ранее Football.ua анонсировал процесс запуска нового европейского клубного турнира вне эгиды УЕФА — Суперлиги Европы — в который клубы будут получать приглашения вне зависимости от спортивных принципов, а исключительно основываясь на их "историческом вкладе в популяризации футбола".

Руководство УЕФА, а также представители английской Премьер-лиги, испанской ЛА Лиги и итальянской Серии А, в своем пресс-релизе относительно этого возможного события очертило круг потенциальных санкций для участников данного турнира, однако сам факт создания нового состязания это не смогло отодвинуть во времени.

И вот, в ночь на 19 апреля 2021 года, журналист The Associated Press Роб Гаррис опубликовал официальное обращение руководства Суперлиги Европы к футбольной общественности.

"Ведущие европейские футбольные клубы объявляют о создании нового соревнования — Суперлиги Европы.

Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов собрались сегодня вместе, чтобы объявить, что они согласились создать новое соревнование в середине недели — Суперлигу, управление которой будет находится в руках ее клубов-основателей.

Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал, Тоттенхэм вошли в состав данной группы клубов-основателей нового турнира. Также, ожидается, что еще три клуба присоединятся к ним в преддверии дебютного розыгрыша, который должен начаться как можно скорее.

В будущем клубы-основатели с нетерпением ожидают проведения дискуссий с УЕФА и ФИФА, чтобы работать вместе в партнерстве и обеспечить наилучшие результаты для новой Лиги и для футбола в целом.

Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность существующей европейской футбольной экономической модели. Кроме того, в течение ряда лет клубы-основатели преследовали цель улучшить качество и интенсивность существующих еврокубков по ходу каждого сезона, а также создание формата для регулярных соревнований топ-клубов и игроков.

Пандемия показала, что стратегическое видение и устойчивый коммерческий подход необходимы для повышения ценности и поддержки команд, на благо всей европейской футбольной индустрии.

В последние месяцы состоялся широкий диалог с футбольными заинтересованными сторонами относительно будущего формата еврокубков. Однако, клубы-основатели не видят в предложенных решениях разрешения принципиальных вопросов, в том числе необходимости обеспечения проведения более качественных матчей и извлечения дополнительных финансовых ресурсов для общей футбольной системы.

Формат состязаний

— 20 клубов-участников, в составе 15 клубов-учредителями и квалификационным механизмом для еще пяти команд, которые будут проходить квалификацию ежегодно на основе достижений в предыдущем сезоне;

— матчи в середине недели, в то время как все участвующие клубы продолжают соревноваться в своих соответствующих национальных лигах, сохраняя традиционный календарь внутренних матчей, который остается основанием клубного футбола;

— августовский старт с клубами, участвующими в двух группах по десять команд, играющими дома и на выезде, причем три лучших в каждой группе автоматически квалифицируются в четвертьфинал. Команды, занявшие четвертое и пятое места, затем будут соревноваться в двухматчевом плей-офф за оставшиеся четвертьфинальные позиции.

В конце мая для выхода в финал будет использован формат стыковых матчей, которые будут проходить на нейтральной площадке.

Как только это станет возможным, после начала мужских соревнований, будет также создана соответствующая женская лига, помогающая продвигать и развивать женский футбол.

Новый ежегодный турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку для европейского футбола благодаря долгосрочным обязательствам по солидарным платежам, которые будут расти в соответствии с доходами лиги.

Эти солидарные выплаты будут существенно выше, чем те, которые генерируются нынешними европейскими соревнованиями, и, как ожидается, превысят 10 миллиардов евро в течение первоначального периода обязательств клубов.

Кроме того, состязание будет построено на устойчивой финансовой основе, и все клубы-учредители подпишутся на ра ки расходов. В обмен на свои обязательства, Клубы-основатели получат сумму в размере 3,5 миллиарда евро, предназначенную исключительно для поддержки их инвестиций в инфраструктуру и компенсации последствий пандемии COVID.

Флорентино Перес, президент мадридского Реала и первый председатель Суперлиги, сказал:

"Мы будем помогать футболу на всех уровнях и поднимем его на достойное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта в мире с более чем четырьмя миллиардами болельщиков, и наша обязанность, как больших клубов, — откликаться на их желания".

Поддержав новую лигу Европы, Андреа Аньелли, председатель правления Ювентуса и вице-председатель Суперлиги, заявил:

"Наши 12 клубов-основателей представляют миллиарды болельщиков по всему миру и 99 европейских трофеев. Мы собрались вместе в этот критический момент, позволив трансформировать европейскую конкуренцию, поставив игру, которую мы любим, на устойчивую основу в долгосрочном будущем, существенно повысив солидарность и предоставив болельщикам и игрокам-любителям регулярный поток топовых матчей, которые будут питать их страсть к игре, предоставляя им привлекательные образы для подражания".

Джоэл Глейзер, сопредседатель Манчестер Юнайтед и вице-председатель Суперлиги, сказал:

"Собрав вместе величайшие клубы и игроков мира, чтобы играть друг с другом в течение всего сезона, Суперлига откроет новую главу для европейского футбола, обеспечив конкуренцию мирового класса и объекты, а также увеличив финансовую поддержку более широкой футбольной системы"", — гласит официальное заявление соучредителей нового турнира.

Также, сообщается об уходе Андреа Аньели, президента туринского Ювентуса, с поста председателя ECA (Ассоциации европейских клубов — ред.) и с поста председателя Исполнительного комитета УЕФА.

Официальная страница новосозданного турнира доступна по ссылке.

Football.ua продолжает следить за развитием событий.