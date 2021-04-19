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Все клубы-создатели Суперлиги больше не являются членами ассоциации.

В связи с созданием футбольной Суперлиги произошли существенные структурные изменения в Европейской ассоциации клубов.

Все 12 основателей Суперлиги, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Атлетико, Барселона, Реал, Милан, Интер и Ювентус, покинут Европейскую ассоциацию, которая категорически заявила о намерении продолжения сотрудничества с УЕФА.

В связи с выходом 12-ти грандов из Ассоциации, президент Ювентуса Андреа Аньелли покинул пост президента Европейской клубной ассоциации, который он занимал.

В состав ЕКА входило 246 (теперь 234?) европейских футбольных клубов, в том числе представители Украины Динамо (Киев), Шахтер (Донецк) и Черноморец (Одесса). До своего исчезновения с футбольной карты в состав Ассоциации входил Днепр.